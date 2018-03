ALICI IN TORTIERA

Se vogliamo stare in buona salute bisogna inserire più spesso nella nostra dieta il pesce azzurro ricco di vitamina D e di antiossidanti.

Ai piccoli sviluppa l’apparato scheletrico, agli adulti previene sia l’invecchiamento che l’osteoporosi. Un piatto ricco con poca spesa, semplice e facile da preparare.

Per 4 persone: 700 gr. alici freschissime 300 gr. pane raffermo 50 gr. olive nere aglio origano prezzemolo sale 5 cucchiai olio extv limone

Eviscerare le alici staccando la testa, lavare ed aprire a libretto eliminando la lisca centrale. Ungere una pirofila e distribuire sul fondo le alici in un unico strato.



Mettere a mollo in acqua il pane, strizzare ed aggiungere olive nere denocciolate, origano, prezzemolo ed aglio tritati, olio e succo di limone, poco sale e pepe.



Mescolare e distribuire il composto sul pesce. Infornare a 180° per 10’. Servire calde con uno spicchio di limone.

Buon appetito, Nellina.