TUBETTI E PATATE

RICETTA DEL GIORNO. Pietanza presente sulle nostre tavole in ogni stagione dell’anno. Il sapore deciso del caciocavallo la rende particolarmente appetitosa.

Per 4 persone 300 gr. di pasta mista 300 gr. patate 2 coste sedano 2 spicchi aglio peperoncino 100 gr. pecorino grattugiato 250 gr. caciocavallo (o provola affumicata fresca) pepe in grani sale 5 pomodori freschi (o 1 scatola di pelati a pezzettoni da 400 gr.) 4 cucchiai di olio extv.

In una pentola antiaderente fare soffriggere nell’olio aglio, peperoncino, patate a cubetti e sedano tritato. Lasciare rosolare, unire i pomodori freschi a pezzetti. Aggiungere o mezzo dado da brodo o sale e due bicchieri di acqua calda. Quando sale il bollore unire la pasta e portare a cottura aggiungendo acqua calda se necessaria. Unire una parte di formaggio grattugiato ed il caciocavallo, mescolare per amalgamare gli ingredienti. Servire con una spolverata di pecorino, scaglie di caciocavallo e grani di pepe pestati. Per un sapore meno forte sostituire il caciocavallo con la provola affumicata ed il pecorino con il parmigiano. Ottima in entrambe le versioni.

Buon appetito, Nellina.