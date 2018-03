MOZZARELLA INDORATA E FRITTA

RICETTA DEL GIORNO. Pronta in quattro e quattr’otto, può essere considerata una ricetta di riciclo per utilizzare la mozzarella avanzata e che non può essere più consumata cruda, oppure un modo più gustoso di presentarla in tavola.

Per 4 persone

400 gr. mozzarella

3 uova

Sale, pepe

1 bicchiere olio extr. Mettere in una padella l’olio e, mentre si riscalda, passare la mozzarella affettata prima nella farina e poi adagiarla nell’uovo. La mozzarella non assorbe molto uovo quindi è bene prendere la fetta di mozzarella con un cucchiaio in modo da versare nell’olio anche la parte liquida. L’olio deve essere caldo ma non fumante e la cottura molto veloce, bastano pochissimi minuti per indorarsi ed è pronta da servire calda e filante. Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***