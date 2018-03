FRITTATINE DI SPINACI

Per 4 persone

4 uova

500 gr. spinaci surgelati o freschi

50 gr, parmigiano gratt.

Sale, pepe, noce moscata, 2 cucchiai olio extr.

Lessare gli spinaci in poca acqua salata, colare e strizzare bene. Battere le uova in una terrina con formaggio, pepe, noce moscata e poco sale. Unire gli spinaci tagliuzzati ed amalgamare bene tutti gli ingredienti. Si possono fare sia 4 singole frittatine dividendo il composto in 4 parti o farne una sola grande. Mettere sul fuoco una padella antiaderente con l’olio ed appena è caldo, ma non caldissimo, versare il composto. Cuocere a fuoco moderato per dare modo all’uovo di rapprendersi anche internamente, dopo 3’ girare e cuocere l’altro lato. E’ pronta quando, premendo con una forchetta, dalla frittata non fuoriesce liquido. Si può servire sia calda sia fredda. Negli antipasti le frittate sono degli stuzzichini appetitosi e si possono dare loro varie forme: rotolini, quadratini, cuoricini infilzati da uno stuzzicadenti interponendo fettine di formaggio, rondelle di carote o pezzi di peperoni gialli e rossi arrostiti.

Buon appetito, Nellina