PANNA COTTA e CARAMELLO LIQUIDO

LA RICETTA DEL GIORNO. Molti impazziscono per questo dessert facile facile dal gusto variabile perché cambia se guarnito con caramello, frutti di bosco, fragole o cioccolato fuso.

Ingredienti: 5 dl. panna fresca (o 2,5 dl. panna + 2,5 dl. Latte) 50gr. zucchero a velo vanigliato 3 fogli colla di pesce (o 1 cucchiaio maizena). Caramello: 300gr. zucchero semolato 2 cucchiai acqua 1,5dl. acqua bollente

Mettere su fuoco moderato un pentolino con la panna, o se la preferite meno calorica metà panna e metà latte, e lo zucchero vanigliato. Nel frattempo ammollare in poca acqua fredda la colla di pesce, strizzarla ed aggiungerla alla panna bollente. Mescolare giusto il tempo di sciogliere la gelatina, che avviene immediatamente, e togliere dal fuoco. Si può sostituire la gelatina con un cucchiaio di maizena, sciolta in poco latte per evitare che si formino grumi, ed una volta aggiunta alla panna bisogna farla cuocere fino ad addensarsi. In questo caso la panna cotta acquisterà l’aspetto e la densità della crema. Bagnare con rum o acqua delle ciotoline, stampini o barattoli di vetro monoporzioni e riempire con il composto. Tenere in frigo 3 ore. Si può servire direttamente nel contenitore di vetro o capovolgere il contenuto degli stampini nel piatto da portata. Servire guarnendo con caramello, frutti di bosco, fragole o cioccolato fuso. Da degustare lentamente per catturarne tutto il sapore.

CARAMELLO LIQUIDO

E’ una preparazione facilissima bisogna solo fare molta attenzione a non ustionarsi quindi è vivamente consigliato preparare il caramello in un tegame dai bordi alti. Nella pentola versare lo zucchero con i due cucchiai di acqua e porre sul fuoco a temperatura moderata senza mai mescolare. Contemporaneamente in un altro pentolino fare bollire l’acqua. Quando il caramello assume un colore ambrato versare tutta l’acqua bollente rimanendo a debita distanza, perché è durante questa operazione che aumenta notevolmente di volume e gli schizzi potrebbero provocare gravi scottature. Mescolare e togliere dal fuoco. E’ pronto da usare o da conservare in un barattolo o bottiglietta di vetro in frigo. Resterà denso ma liquido e potrà essere adoperato per guarnire non solo panna cotta ma anche creme caramel, gelati, macedonie di frutta fresca.

Buon appetito, Nellina.