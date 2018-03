ORECCHIETTE E CIME DI RAPE

Piatto povero che apporta proprietà salutari e nutritive molto ricche per il nostro benessere fisico.

Per 4 persone:

300 gr. orecchiette di pasta fresca

1 kg. cime di rape

6 cucchiai di olio extravergine

3 spicchi di aglio

1 peperoncino intero o paprica macinata

sale

2 acciughe salate.





Staccare la cima dai broccoli e le foglie piccole e tenere. Lavare molto bene la verdura e lessarla in abbondante acqua salata. Prelevare le rape con una schiumarola dalla pentola conservando l’acqua di cottura, servirà in seguito per cuocere le orecchiette. In una padella capiente soffriggere l’olio con peperoncino e aglio.





Quando l’aglio è dorato, togliere momentaneamente dal fuoco, unire le acciughe lavate e diliscate, lasciare che si spappolino con il calore. Rimettere sul gas ed in questo condimento saltare le rape. Unire la pasta cotta al dente e mantecarla con 3 cucchiai d’acqua di cottura. Aggiungere olio a crudo se necessario.



Buon appetito, Nellina.