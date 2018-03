RISOTTO SPINACI E CAROTE

LA RICETTA DEL GIORNO. Tante sostanze utili all’organismo in un pugno di risotto. Un modo per fare mangiare le verdure anche a quei bambini che non le amano.

Per 4 persone:

2 cucchiai di olio

50gr. burro

1 cipolla

2 carote

500gr. spinaci freschi o congelati

350gr. riso carnaroli o vialone nano

50gr. parmigiano gratt.

1 litro brodo vegetale:(carota, sedano, cipolla, patata, zucchina e sale) Soffriggere cipolla e carote tritate nel burro ed olio. Aggiungere il riso e lasciarlo tostare per 2’. Unire gli spinaci e portare a cottura unendo poco per volta il brodo vegetale, ottenuto facendo cuocere a parte per 30’ in un litro e mezzo di acqua: carota, sedano, cipolla, patata, zucchina e sale. A fuoco spento mantecare il riso con il parmigiano ed una noce di burro. Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***