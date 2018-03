ZUCCHINE E PATATE STUFATE

Piatto povero semplice e genuino che i contadini tornando stanchi dal lavoro dei campi realizzavano velocemente con i prodotti del loro orto.





Per 4 persone: 500 gr. patate 500 gr. zucchine 4 cucchiai olio extv 1 peperoncino piccante 2 spicchi aglio

In un tegame preferibilmente di coccio mettere a soffriggere olio, aglio e peperoncino. Tagliare a cubetti grossi sia le patate che le zucchine versarle nell’olio appena l’aglio si imbiondisce e salare. Cuocere a fuoco moderato per 15’ circa fino a quando le patate risulteranno cotte ma non spappolate.

Buon appetito, Nellina.