Tipico piatto abruzzese dal nome buffo derivante dallo sfrigolio della carne immersa nell’olio caldo. Una volta quando si ammazzava il maiale era un giorno di grande festa in campagna, con gli scarti della lavorazione si preparava questa pietanza saporitissima.

Per 4 persone:

800gr. spezzatino maiale

1 cipolla

2 spicchi aglio

maggiorana

prezzemolo

1 peperoncino piccante

3 cucchiai olio extv.

1 bicchiere vino bianco

Sale



Soffriggere in padella o in un tegame di terracotta la cipolla tritata con aglio, olio e peperoncino. Unire la carne a tocchetti piccoli e lasciarla rosolare mescolando di tanto in tanto.



Aggiungere il vino e le erbe aromatiche. Continuare la cottura a fuoco moderato per circa 20'. Regolare di sale e servire molto caldo.

Buon appetito, Nellina.