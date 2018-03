UOVA STRAPAZZATE CON PEPERONI

LA RICETTA DEL GIORNO. Le uova in casa ci sono sempre e magari sono avanzati un paio di peperoni che non sappiamo come utilizzare, ecco una soluzione buona e sbrigativa.

Per 4 persone: 6 uova 500gr. peperoni rossi e gialli Olio extv. q.b. Sale 50 gr. pecorino gratt. Basilico Lavare i peperoni, tagliarli a listarelle e salare. Friggerli in olio di oliva. In una terrina battere le uova con il formaggio ed il basilico spezzettato con le mani. In questo composto unire i peperoni fritti freddi senza l’olio di frittura, amalgamare. Cucinare la frittata nella padella dei peperoni con 2 cucchiai dello stesso olio, strapazzando il composto con la paletta di legno. Appena le uova si rapprendono è pronta. Servire calda su crostoni di pane casereccio. Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***