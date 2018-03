ZITONI AL RAGU’

LA RICETTA DEL GIORNO. Già dal mattino presto l’odore invade i condomini dei palazzi profumando il giorno di festa. Questo è il pranzo della domenica dei napoletani: come primo zitoni al ragù poi per secondo la carne servita con abbondante sugo per poter finire con l’immancabile e classica scarpetta.

Per 4 persone: 400 gr. zitoni carota, sedano, cipolla, aglio 300 gr. fettine di vitello 300 gr. maiale cotica o pancetta fresca di maiale o salsiccia 2 bottiglie di passata pomodori ½ bicchiere vino bianco sale, basilico, olio extr. Polpette: 300 gr. macinato maiale/vitello 50gr. pane raffermo prezzemolo 1 uovo aglio sale, pepe

Se pensate che la passata sia troppa vi ricordo che la cottura è lunga e la salsa del ragù dovrà condire sia la pasta che il secondo di carne. Mettere in un tegame olio, aglio, cipolla, carota e sedano tritati fare appassire ed unire: - le braciole: farcire le fettine di vitello con parmigiano grattugiato, prezzemolo, aglio e pepe. Arrotolare e fermare con stuzzicadenti; - il maiale a tocchi grossi; - la pancetta fresca o la cotica farcita ed arrotolata come descritto per le braciole oppure al loro posto la salsiccia. Rosolare bene aggiungendo il vino bianco, sale e pepe. Unire il pomodoro ed il basilico lasciando cuocere molto lentamente per 2 o 3 ore. Da parte preparare e soffriggere delle polpette che si uniranno quasi a fine cottura al ragù. Lessare gli zitoni spezzettati in acqua bollente salata, condire con la salsa e servire con formaggio pecorino o parmigiano grattugiato e basilico fresco. In un piatto da portata sistemare le braciole e la cotica tagliate a rondelle, le polpette ed i pezzi di maiale, irrorare con la salsa rimanente e servire come secondo piatto. Non dimenticate dopo aver mangiato la carne di finire con la classica scarpetta (con un pezzo di pane assorbire tutto il sugo avanzato nel piatto e farne un solo boccone). Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***