PEPERONI RIPIENI

LA RICETTA DEL GIORNO. E’ il classico piatto estivo che si può preparare in anticipo e servire sia freddo che caldo. Una vera leccornia anche per i vegetariani.

Per 4 persone 4 peperoni grandi rossi e gialli 300gr. pane raffermo 1 spicchio aglio prezzemolo 50 gr. olive nere 4 acciughe salate 1 manciata capperi sotto sale origano Sale Pepe 1 bicchiere olio extv.

Ammollare il pane in acqua e strizzarlo. In una terrina assemblare pane, prezzemolo ed aglio tritati, olive denocciolate, acciughe e capperi sciacquati e dissalati, origano, sale, pepe. Condire con 3 cucchiai di ottimo olio extravergine ed amalgamare. Lavare i peperoni, tagliare la calotta superiore con il picciolo e tenere da parte. Riempire con il composto i peperoni e richiudere ognuno con la propria calotta. Disporli in una teglia con il rimanente olio e infornare a 180° per 40’ circa.

Buon appetito, Nellina.