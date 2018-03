Palacinke (Crepes dolci)

LA RICETTA DEL GIORNO. In Croazia le chiamano così e le servono come dessert quasi in tutti i ristoranti. Noi le chiamiamo crespelle ma le più rinomate sono le “crepes Suzette” francesi farcite con marmellata di arancia e servite con liquore infiammato (flambeau).

Dose per 30 crepes circa: ½ litro latte, 250 gr. farina 00, 3 uova, 1 pizzico di sale 1 cucchiaio di zucchero Burro q.b. Variante al cioccolato: nel composto aggiungere 1 cucchiaino di cacao. N.B.: volendo si può sostituire nell’impasto il latte con l’acqua, oppure usare metà latte e metà acqua. Tenere presente che la parte liquida deve essere sempre il doppio del peso della farina.

Mettere in una ciotola le uova, batterle con una forchetta o con le fruste del frullatore ed incorporare lo zucchero, la farina poca per volta ed il sale. Versare il latte a filo girando continuamente in modo da ottenere un composto liscio senza grumi. Porre sul fuoco la crepiera o una padella antiaderente unta con una noce di burro e versare il composto a cucchiaiate fino a coprire tutto il fondo. Appena la pastella si rapprende girare la frittatina ottenuta, staccando il bordo con una forchetta. Cuocerla per pochi secondi ancora e poggiarla su carta assorbente. Procedere così fino ad esaurimento del preparato ungendo di tanto in tanto la piastra. Si servono farcite con marmellate, noci e miele, crema, nutella e si servono piegate o arrotolate con sopra una spolverata di zucchero a velo. Io preferisco servirle calde e a detta di chi le ha assaggiate sono speciali! Le farcisco con marmellata o nutella e le passo per pochi secondi sul fuoco in una padella antiaderente con dentro 1 cucchiaio di zucchero e liquore di arancia o mandarino (se ripiene di marmellata), rum (se ripiene di nutella) e dopo averle girate le servo subito con julienne di scorzette candite di mandarino (ricordate quelle conservate del mandarinetto?).

Buon appetito, Nellina.

