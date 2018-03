liquore al finocchietto

LA RICETTA DEL GIORNO. Ottimo digestivo. Il finocchietto selvatico viene utilizzato in cucina in molte ricette perché ha tante proprietà terapeutiche.

Oltre a quelle digestive anche stimolanti, antispasmodiche, carminative (l’infuso si dà persino ai neonati perché favorisce l'espulsione dei gas intestinali), antisettiche. I semi di finocchio se masticati eliminano l’alito cattivo.

300 gr. di foglie fresche di finocchietto selvatico, 1 cucchiaio di semi di finocchietto, 1 litro di alcool, 700 gr. zucchero, 8 dl di acqua, scorza di un limone.

Variante:

250 gr. semi di finocchio messi a macerare in 1 litro di alcool x 10 giorni.

Poi unire uno sciroppo fatto con 700 gr. zucchero ed 1 litro e ½ di acqua.

In un boccione di vetro mettere le foglie di finocchietto ben lavate, i semi di finocchietto e l’alcool. Tenere in infusione per 10 giorni. Preparare lo sciroppo facendo bollire per pochi minuti acqua e zucchero. Lasciare raffreddare ed aggiungere al composto. Il mattino seguente filtrare ed imbottigliare.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***