Frittata annegata

LA RICETTA DEL GIORNO. Una semplice frittata che immersa nel sugo si gonfia diventando soffice e spugnosa.

Per 4 persone: 6 uova 50 gr. pecorino o parmigiano gratt. 2 cucchiai latte prezzemolo basilico aglio 1 bottiglia di passata di pomodoro sale, olio extv.

Preparare il sugo facendo imbiondire in due cucchiai di olio l’aglio, unire il basilico lavato ed asciugato e lasciare che soffrigga un po’ sprigionando tutto il suo profumo. A questo punto unire la passata di pomodoro, meglio se quella fatta in casa, e fare cuocere a fuoco moderato. Nel frattempo battere le uova in una terrina, aggiungere prezzemolo tritato, formaggio grattugiato, sale, pepe. Riscaldare in una padella antiaderente due cucchiai di olio versare le uova e quando iniziano a rapprendersi invece di capovolgere la frittata ottenuta arrotolarla su se stassa in modo da avere una specie di cannolo. Trasferire la frittata nel sugo e lasciare cuocere almeno 15’ a fuoco lento. Le uova si gonfieranno diventando morbide e spugnose.

Buon appetito, Nellina.

