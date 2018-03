Bicchierino "dulcis in fundo"

LA RICETTA DEL GIORNO. Dessert tanto goloso e tanto facile da preparare. Buono per tutte le stagioni. Una volta fatto ve ne innamorerete.

Per 4 persone: 200gr. cioccolato fondente 300gr.panna fresca semimontata 2 cucchiai di zucchero 100gr. torrone bianco alle mandorle 2 cucchiai di liquore (rum, strega, whisky) meringhe q.b.

Per il bagnomaria mettere una pentola sul fuoco con poca acqua fredda, sovrapporre un’altra pentola, con dentro il cioccolato, facendo in modo che il fondo non tocchi l’acqua sottostante. Questo consente al cioccolato di sciogliersi lentamente restando cremoso e non grumoso. Una volta sciolto dividere il cioccolato mettendone una metà in un’altra ciotola. Per ottenere i due colori diversi di mousse basta unire ad una parte 100 gr. di panna ed all’altra parte 200 gr. e si può operare sia su fuoco lento sia fuori dal fuoco. Aromatizzare i due tipi di mousse con due tipi diversi di liquore. Se destinati ai bambini non utilizzare liquore. Sul fondo di 4 bicchierini distribuire le meringhe sbriciolate, procedere versando le mousse e finire con il torrone sbriciolato. Decorare con 2 bastoncini di cioccolato. Tenere in frigo fino al momento di servire.

Buon appetito, Nellina.

