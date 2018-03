Minestra di zucchine

LA RICETTA DEL GIORNO. Le zucchine arricchite con formaggio ed uova rendono questa pietanza completa pertanto può essere servita come piatto unico a pranzo o a cena.

Per 4 persone: 1 kg. zucchine

1 cipolla 1 spicchio aglio

500 gr. pomodori maturi 1 peperoncino piccante

100 g. pecorino grattugiato

4 uova

sale.

In una padella capiente mettere l’olio, la cipolla affettata, lo spicchio di aglio ed il peperoncino piccante. Lasciare rosolare brevemente ed unire le zucchine tagliate a dadini. Cuocere per 10’ poi unire i pomodori spezzettati e pelati, continuare la cottura fino a che le zucchine non saranno morbide ma non sfatte. A parte battere le uova con il pecorino ed unire questo composto alla minestra, poco prima di toglierla dal fuoco, mescolando velocemente. Aggiungere del basilico fresco e servire caldo.

Buon appetito, Nellina.

