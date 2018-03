Testina d’agnello arraganata

LA RICETTA DEL GIORNO. In questo caso resta valido il detto latino de gustibus non disputandum est.

Molti solo sentendo “testina d’agnello” rabbrividiscono, anche i miei, ma a me piace ed anche molto pertanto la dedico a quella nicchia di estimatori come me.

Ingredienti: 1 testina sezionata a metà 1 kg. patate pane raffermo pecorino origano prezzemolo 1 spicchio aglio sale olio extv.

Si dice arraganata perché uno degli ingredienti è l’origano. Pulire e lavare la testina eliminando le cartilagini nasali, le parti piene di sangue ed eventuali pezzetti di pelle. Dopo averla lavata bene sistemarla al centro di una teglia, tutto intorno mettere le patate a spicchi. Condire il pane raffermo, precedentemente bagnato e strizzato, con aglio, origano, prezzemolo, sale e pepe.

Cospargerlo sulla testina e sulle patate. Completare con una ricca spolverata di pecorino ed irrorare con olio extravergine. Infornare a 200° per 30’ circa.

Buon appetito, Nellina.

