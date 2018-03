risotto ai funghi

E’ tempo di funghi cuciniamoli in mille modi, eccone uno. Facile e veloce.

Per 4 persone: 350 gr. riso arborio 350gr. funghi freschi non coltivati (porcini, ovoli, gallinacci, finferli) 2 salsicce 4 cucchiai di olio, peperoncino, ½ bicchiere di vino bianco aglio, sale, pepe, prezzemolo, 50 gr. parmigiano grattugiato brodo vegetale.





Per non rischiare acquistare funghi solo da chi esibisce il certificato dell’Usl redatto da un esperto micologo che ne garantisca la commestibilità. In questa stagione molti sono gli appassionati che si avventurano nei boschi in cerca di funghi ma a volte anche i più bravi conoscitori si possono sbagliare, pertanto è bene non fidarsi.



I funghi non vanno lavati ma per pulirli si adopera un pennellino per eliminare i residui di terra ed un panno umido per togliere la polvere.



In una padella antiaderente soffriggere uno spicchio di aglio, appena dorato unire i funghi tagliati a lamelle aggiungere, dopo qualche minuto la salsiccia sbriciolata ed il peperoncino. Continuare la cottura per 10’ poi versare il vino, lasciare evaporare senza coperchio poi mettere il riso. Tostarlo per 2’. Procedere aggiungendo in piccole dosi il brodo vegetale fino a completare la cottura. Infine mantecare con una noce di burro e parmigiano grattugiato. Servire con prezzemolo fresco tritato.



Buon appetito, Nellina.