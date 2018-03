Mousse di nutella e pere ubriache

LA RICETTA DEL GIORNO. Dessert goloso da non perdere. Facile da preparare, più facile da “spazzolare”.

Per 4 persone: 250gr. panna montata fresca 200gr. nutella 4 pere medie (di qualsiasi tipo ma sode e non troppo mature) 2 bicchieri vino Montepulciano 1 stecca cannella 250gr. zucchero buccia di limone liquore al cioccolato o 100 gr. cioccolato fondente

In un pentolino, sul fuoco, mettere il vino la cannella e la buccia di limone. Quando bolle inserire le pere intere con il picciolo e sbucciate, se avete uno scavino estraete il torsolo dalla base senza romperle. Cuocere 10’ mettendo il coperchio senza coprire completamente, provare il grado di cottura infilzando uno stuzzicadenti se penetra senza resistenza la pera è cotta, deve essere tenera e non spappolata. Togliere le pere e farle raffreddare in un piatto. Lasciare ancora sul fuoco il vino fino a ridursi a sciroppo. In un pentolino mettere la nutella e farla ammorbidire sul fuoco lentissimo o a bagnomaria. Unire la panna montata ed amalgamare. Riempire 4 stampini da budino e porre in frigo per 1 ora a solidificare poi passarli brevemente in freezer, in questo modo si staccano meglio dall’involucro. Impiattare capovolgendo lo stampino nel piatto mettere al lato la pera tagliata a ventaglio, irrorare con lo sciroppo di vino e liquore al cioccolato (vedi ricetta già pubblicata) o cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Decorare a piacere con cialde e panna montata.

Buon appetito, Nellina.

