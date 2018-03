Melanzane a funghetto

LA RICETTA DEL GIORNO. Contorno saporito e sempre gradito, ottimo sia freddo che caldo.

Per 4 persone: 1 kg. melanzane lunghe 500gr. pomodori maturi freschi olio extv q.b. 1 spicchio aglio sale un mazzetto basilico.

Lavare e tagliare a cubetti le melanzane, trasferirle in un colapasta, salare e lasciare almeno per 1 ora a perdere l’acqua amarognola di vegetazione. Trascorso questo tempo sciacquarle, strizzarle e friggerle in abbondante olio extra vergine di oliva. In una padella capiente, con poco olio extv, soffriggere l’aglio ed aggiungere i pomodori spezzettati, basilico e sale. Fare cuocere 5’ a fuoco vivace e dopo unire le melanzane ben sgocciolate dall’unto di cottura. Lasciare insaporire cuocendo ancora per 5’ e servire con abbondante basilico.

Buon appetito, Nellina.

