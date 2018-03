peperoni ripieni di riso

Questa è la ricetta da tenere presente nei giorni in cui si hanno mille faccende da sbrigare ed il pensiero di cosa preparare ci tormenta.

Piatto unico molto saporito da preparare comodamente in anticipo al mattino per la sera o la sera per il giorno seguente perché riposando acquista più gusto.

Per 4 persone: 4 peperoni medi 300 gr. riso olive nere 160gr. tonno sott’olio 3 pomodori freschi maturi capperi maggiorana fresca aglio olio pepe

Acquistare peperoni freschi e sodi senza imperfezioni della qualità “quadri”, chiamati così perché hanno all’estremità 4 punte. Sono ideali per essere ripieni perché sono panciuti, la loro polpa è spessa e si reggono bene in piedi. Scegliere peperoni freschi, si vede dal picciolo che deve essere verde brillante, sodi e senza imperfezioni esterne. Lessare il riso al dente e lasciare raffreddare. In una ciotola mettere tonno, olive snocciolate, pomodori tagliati a tocchetti piccoli, capperi, aglio tritato, foglie di maggiorana ed infine aggiungere il riso, pepe, olio ed eventualmente sale. Lavare i peperoni, staccare con un coltello la calotta superiore dove c’è il picciolo, eliminare i semi e tenere da parte.

Riempire i peperoni con il riso, non fino all’orlo, lasciando lo spazio per inserire la parte precedentemente staccata che fungerà da tappo, in modo da ricomporre il peperone come quando era intero. In una teglia dai bordi alti mettere un filo di olio e sistemare i peperoni in piedi tenendo i piccioli verso l’alto. Infornare 200° per 40’ circa. Servire caldi o freddi irrorati con il loro sugo di cottura.

Buon appetito, Nellina.