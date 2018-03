POLPETTE E PISELLI

Con questa pietanza stuzzicherete l’appetito dei vostri bambini invogliando anche quelli inappetenti.

Per 4 persone Polpette: ½ bicchiere di latte 100 gr. pane raffermo o pan carré 300 gr. carne macinata di maiale 100 gr. di mortadella frullata 2 uova 50 gr. pecorino o parmigiano grattugiato sale, pepe, prezzemolo, salvia, rosmarino, noce moscata. 4 cucchiai di olio extv 1 noce di burro 500gr. piselli freschi o surgelati 1 cipolla Sale e pepe.





Preparare l’impasto delle polpette bagnando il pane raffermo con il latte e dopo averlo strizzato amalgamarlo a tutti gli altri ingredienti. Lasciare riposare per una mezzora. Intanto soffriggere la cipolla affettata con l’olio ed il burro, appena bionda unire 1 bicchiere di acqua o brodo vegetale a temperatura ambiente ed i piselli congelati.



Questo passaggio è importante perché i piselli versati in un composto bollente subiscono uno shock termico che ne blocca la cottura invece in questo modo restano teneri. Fare cuocere lentamente aggiustando di sale e pepe. Preparare con la carne tante palline della grandezza preferita.



Si possono aggiungere crude direttamente nei piselli oppure, se preferite, dopo averle precedentemente fritte. Lasciare cuocere per circa 10’. Servire calde o tiepide.



Buon appetito, Nellina.