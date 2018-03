Parmigiana bianca di zucchine crude

Veloce e facile nessuna frittura, le zucchine sono crude vanno solo assemblate con altri ingredienti ed infornate.

Per 4 persone: 500gr. zucchine farina q.b. 100 gr. pesto olio extv. 1 bicchiere latte 2 uova 12 sottilette 100 gr.parmigiano gratt. basilico sale, pepe facoltativo.

Le zucchine si sa che non hanno un gran sapore pertanto abbinate ad ingredienti dal gusto deciso come pesto e sottilette diventano molto più appetibili. Lavare e tagliare a fette sottili le zucchine. Salare e lasciare riposare per 1 ora in un colapasta a perdere parte della loro acqua di vegetazione. In una pirofila da forno mettere sul fondo un filo di olio ed uno strato di fette di zucchine infarinate. Sopra distribuire uno strato di sottilette, parmigiano grattugiato, un po’ di pesto, qualche foglia di basilico fresco e se piace del pepe.



Continuare così fino alla fine degli ingredienti. In una ciotola battere le uova, diluire con il latte e versare il composto sulla parmigiana. Infornare a 200° per 40’. Servire sia calda che fredda.

Ho utilizzato le sottilette perché fondendosi si amalgamano bene con gli altri ingredienti, ma volendo si possono sostituire con provola affumicata o mozzarella.

Buon appetito, Nellina.