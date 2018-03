Chitarrina scampi ed asparagi

Piatto bello e raffinato sia per la vista che per il palato.

Per 4 persone: 350 gr. chitarrina all’uovo 1 kg. scampi 4 scampi grandi 300 gr. asparagi freschi 1 cipolla piccola 2 spicchi aglio ½ bicchiere vino bianco 1 bicchierino cognac o whisky 4 cucchiai olio extv. 1 noce burro Sale, pepe.

Lavare e sgusciare gli scampi. Mettere sul fuoco una pentola con 1 cucchiaio di olio ed 1 spicchio di aglio e appena imbiondisce unire gli scarti di teste e chele. Lasciare rosolare pochi minuti poi unire 2 bicchieri d’acqua e il vino bianco. Cuocere facendo ridurre il liquido a meno della metà. Mettere un po’ per volta nello schiacciapatate teste e chele e premere per fare uscire il succo. Filtrare il sughetto ottenuto e tenere da parte.



Lavare e staccare la parte tenera degli asparagi in pezzetti da 3 cm circa. In una padella capiente soffriggere il rimanente olio con cipolla tritata, spicchio aglio, sale e pepe. Unire gli asparagi appena diventano teneri aggiungere gli scampi sgusciati e quelli grandi interi.



Versare il sugo tenuto da parte, bagnare con il cognac e lasciare sfumare. Togliere gli scampi interi e versare nel sugo la chitarrina cotta molto al dente e la noce di burro. Spadellare il tutto per un minuto. Impiattare decorando ogni piatto con lo scampo intero.

Buon appetito, Nellina.