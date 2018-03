Moscardini in umido

LA RICETTA DEL GIORNO. Più facile di così…gli ingredienti tutti insieme in un tegame a fuoco lento. Nel frattempo vi dedicate ad altro e dopo circa 40 minuti portate a tavola un’eccellente pietanza.

Per 4 persone: 1 kg moscardini 300 gr. pomodorini freschi ½ bicchiere vino bianco secco peperoncino aglio 4 cucchiai olio extv. prezzemolo.

I moscardini sono piccoli polpi aventi sui tentacoli una sola fila di ventose a differenza dei polpi veraci che ne hanno due e sono di dimensioni più grandi. Eliminare viscere, occhi e bocca a forma di becco che si trova al centro dei tentacoli. Lavare molto bene perché tra le ventose ci possono essere residui di sabbia. In un tegame riunire tutti gli ingredienti, chiudere con il coperchio e porlo sul fuoco. Il sale si metterà a fine cottura se necessario. L’acqua non si aggiunge mai perché il polpo caccia la sua acqua, infatti, c’è un detto napoletano che dice “O purpo se coce int' a l’acqua soja”. Lasciare cuocere lentamente per 30/40’ circa, la cottura dipende dalle dimensioni dei moscardini. Servire con prezzemolo fresco tritato e fette di pane casereccio bruschettate.

Buon appetito, Nellina.