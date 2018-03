Ciambellone variegato glassato

LA RICETTA DEL GIORNO. Classico dolce preparato quasi in ogni famiglia italiana, semplice ma golosissimo lo vedrete sparire in un momento.

Facile da preparare ed ottimo alimento per una sana colazione o merenda, come dessert servitelo con un ciuffo di panna o un fiore fresco.

Ingredienti: 3 uova 200 gr. farina 00 80 fecola o maizena 160 gr. zucchero 130 gr. burro o olio arachide 130 gr. panna (o 75gr latte + 75gr. panna o liquore) Una e mezza bustina di lievito x dolci buccia di limone gratt. 1 pizzico sale 30gr. cacao amaro Glassa bianca 100 gr. zucchero a velo 1 albume 1 cucchiaino di succo di limone. Codette cioccolato.

Montare i tuorli con lo zucchero finché non diventino bianchi e spumosi. Aggiungere tocchetti di burro a temperatura ambiente, la panna e la buccia grattugiata del limone. Miscelare farina, fecola e lievito. Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Incorporare gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e cucchiaiate di albume fino ad esaurimento degli ingredienti. Frullare ancora per 10'. In uno stampo a ciambella, precedentemente imburrato ed infarinato, versare solo metà impasto, nella parte rimanente amalgamarvi il cacao e distribuirlo a cucchiaiate qua e là sul composto bianco. Immergere uno spiedino di legno e creare dei ghirigori con i due colori. Utilizzando invece una teglia normale, senza foro al centro, per ottenere l'effetto zebrato versare nel punto centrale del tegame prima il composto bianco poi sopra, sempre partendo dal centro, quello al cioccolato alternandoli così fino alla fine. Dopo 3 minuti di riposo infornare in forno preriscaldato a 180° x 20'. Preparare la glassa frullando brevemente zucchero ed albume, unire il succo di limone e distribuire sul ciambellone cotto. Decorare con codette di cioccolato.

Buon appetito, Nellina.

