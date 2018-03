BAGUETTE RIPIENA

Non il solito panino ma ecco come trasformare pane e companatico in un secondo piatto elegante da servire a tavola ai nostri ospiti. Appetitoso e croccante, provatelo!

Per 4 persone: 1 baguette o filoncino 4 salsicce di maiale 1 kg. broccoli di rape olio extv 2 spicchi aglio peperoncino piccante Sale 150gr. pancetta stagionata affettata ½ bicchiere vino bianco.

Avendo degli ospiti ho preparato la baguette oltre che con la salsiccia e broccoli anche con: funghi e salsiccia; salsiccia e spinaci, ma per il ripieno potete adoperare anche pomodori e mozzarella, tonno e sottaceti, melanzane fritte e provola ecc. Sbizzarritevi abbinando sapori e fantasia.





Tagliare un’estremità della baguette ed estrarre tutta la mollica, per facilitarvi l’operazione vi consiglio di adoperare il coltello per il pane lungo e seghettato. In una padella con 2 cucchiai di olio mettere aglio e salsicce a rosolare brevemente per 7’. Togliere le salsicce dall’olio e tenere da parte.



Pulire e lavare accuratamente i broccoli. Lessare in acqua salata e, dopo averli ben scolati, saltarli in padella nell’olio in cui è stata cotta la salsiccia. Inserire nella baguette sia la salsiccia che i broccoli. Chiudere con il tozzetto di pane asportato e rivestire tutto il filone con la pancetta.



Legare il tutto con filo bianco o spago da cucina. Sistemare questa specie di salame in una pirofila unta di olio ed infornare a 180° per 40’, a metà cottura bagnare con il vino bianco e proseguire finché la pancetta non appare ben rosolata. Lasciare intiepidire, affettare e portare in tavola.



Buon appetito, Nellina.