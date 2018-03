Biscotti glassati

LA RICETTA DEL GIORNO. Tanti biscottini colorati per rendere più allegra la festa dei vostri bambini. Coinvolgeteli nella preparazione si divertiranno nel decorare i dolcetti fatti da loro.

Ingredienti 300 gr. farina 00 100 gr. fecola di patate 100 gr. burro o strutto 200 gr. zucchero 1 uovo intero + 2 tuorli 1 pizzico sale buccia limone gratt. Glassa bianca 100 gr. zucchero a velo 1 albume 1 cucchiaino di succo di limone 1 pizzico di sale. Per ottenere glasse di vari colori dividere il composto in piccole quantità ed ad ognuna aggiungere due gocce di colorante alimentare diverso.

Sulla spianatoia mettere farina, zucchero e burro a pezzetti, amalgamare bene prima questi ingredienti poi unire uova, sale e buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo. Per evitare che la pasta si attacchi alla spianatoia stendere l’impasto con il matterello su di un foglio di carta forno infarinato, con le formine tagliare i biscotti e trasferirli in una teglia rivestita con altra carta forno. Infornare a 180° per non più di 10’. A freddo ricoprire i biscotti con glassa bianca ottenuta frullando brevemente zucchero, albume e succo di limone. Per colorarla aggiungere a piacere qualche goccia di colorante. Si possono anche ricoprire con cioccolato al latte, bianco o fondente sciolto a bagnomaria. Decorare con confettini colorati, perline ecc.

Con questo impasto base possiamo ottenere biscotti dai mille gusti incorporando a piacere uno di questi ingrediente: uvetta, noci, gocce di cioccolato, fichi secchi, datteri o mele.

Buon appetito, Nellina.