Cotolette di alici

LA RICETTA DEL GIORNO. Ecco un modo sfizioso per fare mangiare il pesce azzurro ai vostri bambini.

Per 4 persone: 600gr. alici 250gr. provola affumicata 2 uova Farina q.b. Pane grattugiato q.b. sale Olio di arachide per friggere

Pulire le alici eliminando testa, viscere e lisca centrale. Sciacquare bene sotto l’acqua fredda. Metterle a sgocciolare in un colapasta salando leggermente. Farcire ogni alice aperta a libretto con una fettina di provola, sovrapporre a chiusura un’altra alice. Passare queste cotolette prima nella farina poi nell’uovo ed infine nel pangrattato premendo delicatamente per farle aderire. Friggere poche per volta in abbondante olio, appena si indorano trasferirle man mano su fogli di carta assorbente. Servire caldissime con fettine di limone.

Buon appetito, Nellina.

