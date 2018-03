Crostata golosa

LA RICETTA DEL GIORNO. La felicità di grandi e piccini è assicurata, aspetteranno impazienti il momento del dolce. Godiamoci questo peccato di gola senza pensare alle calorie.

200 gr. farina 00 200 gr. nocciole tostate e tritate finemente 100 gr. burro (a temperatura ambiente) 100 gr. strutto (a temperatura ambiente) 200 gr. zucchero 3 uova 1 pizzico sale, buccia gratt. 1 limone. 1 barattolo di nutella da 400 gr. Confetti di cioccolato colorati.

Mettere le nocciole tostate nel mixer insieme allo zucchero e ridurre a farina. Trasferire il tutto sulla spianatoia e miscelare con la farina 00, burro e strutto a pezzetti, tolti dal frigo almeno 1 ora prima. Amalgamare prima questi ingredienti, poi unire le uova, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo. Per evitare che la pasta si attacchi alla spianatoia stendere l’impasto su di un foglio di carta forno infarinato, il disco di pasta deve essere più largo della teglia in modo da rivestire anche il bordo. Trasferire la carta con la pasta nella teglia e bucherellare l’impasto con una forchetta. Per impedire alla pasta di sollevarsi mentre cuoce, coprire con un altro foglio di carta forno e riempire con ghiaia o fagioli secchi. Inf.180° x 20’. Una volta cotta la base lasciare raffreddare. Riscaldare brevemente la nutella a bagnomaria mettendo il barattolo sul fuoco in un pentolino pieno di acqua, in questo modo sarà più facile stenderla sulla base della crostata. Decorare a piacere con confetti colorati.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***