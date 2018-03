Baccalà papaccelle e olive

LA RICETTA DEL GIORNO. L’avete mai provato? Il baccalà è sempre una pietanza vincente in qualsiasi modo si prepari, questo può essere servito anche come antipasto perché stuzzica piacevolmente l’appetito.

Se non trovate le papaccelle sostituitele con i peperoni sott’aceto.

Per 4 persone: 700gr. baccalà ammollato 2 spicchi aglio 4 cucchiai olio extv. 3 papaccelle o 300gr. di peperoni sott’aceto in barattolo 80gr. olive nere (toste Saclà) 1 bicchiere olio extv. Sale se necessario.

Lessare e diliscare il baccalà. In una padella soffriggere nell’olio i peperoni a listarelle per dieci minuti lasciandoli rosolati ma morbidi. Unire le olive nere ed il baccalà. Continuare la cottura per 5’ amalgamare delicatamente gli ingredienti facendoli insaporire tra loro. Ottimo sia servito caldo che freddo.

Buon appetito, Nellina.