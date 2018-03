Corona di tagliatelle

E’ un piatto variopinto molto coreografico. Consigliato per una festa colorata come il carnevale, un compleanno, un buffet o in estate per un pranzo all'aperto.





Ingredienti per 4 persone: 250 gr. tagliatelle all’uovo 3 melanzane 3 zucchine 3 peperoni rossi e gialli 1 etto di speck 500 gr. pomodori freschi 1 uovo 4 cucchiai olio extv. olio di arachide per friggere q.b. basilico, aglio, sale e pepe pecorino e parmigiano grattug.

Friggere a fette lunghe 2 melanzane, 2 zucchine, 1 peperone rosso ed 1 giallo. Da parte soffriggere in olio extv. ed aglio la rimanente verdura a dadini. Quando è ben rosolata aggiungere i pomodori pelati, basilico, sale, pepe. Cuocere per 10’.

Lessare le tagliatelle molto al dente, condire con il sugo, formaggio grattugiato, aggiungere l’uovo sbattuto ed amalgamare. Rivestire il fondo ed i bordi di una teglia alta (da ciambella) posizionando ad “U” le listarelle di verdure, alternandole per colore più una fettina di speck.

Tenerne da parte alcune per la chiusura. Versare al centro il composto di tagliatelle, coprire con verdure ed infornare a 180° x 15’. Servire capovolto su piatto da portata.

Buon appetito, Nellina.