Le creme (parte 2)

LA RICETTA DEL GIORNO. Ecco la seconda parte delle creme che ho scelto per voi. Occhio a quella con Nutella e mascarpone o a quella da non sottovalutare con il formaggio spalmabile.

Crema di nutella e mascarpone (o Philadelphia)

Mescolare in parti uguali i due ingredienti ed utilizzarla per dolci al cucchiaio o per farcire torte e ciambelloni.

Crema chantilly

500 gr di crema pasticcera (o crema al cioccolato) 500 gr. panna montata

Alla crema pasticcera fredda incorporare poco per volta la panna montata, avendo cura di mescolare il composto sempre dal basso verso l’alto per non smontarlo.

Molto usata per farcire torte, bignè o dolci in coppa o al cucchiaio.

Crema al burro

200 gr. burro 50 gr. di panna 150 gr. zucchero a velo, ½ tazzina di caffè o rum o coloranti alimentari.

In una terrina mettere il burro, tenuto x 1 ora fuori dal frigo. Lavorarlo schiacciandolo con una forchetta, aggiungere la panna, lo zucchero a velo e poco per volta il caffè o il rum oppure colorarla con poche gocce di coloranti alimentari. Mescolare bene fino ad ottenere una crema morbida. Si spalma sulle superfici delle torte.

Crema al Philadelphia

150gr. Philadelphia classico 250gr. zucchero a velo 2 o 3 cucchiai di latte o panna liquida Variante al cioccolato: Aggiungere agli ingredienti 1 cucchiaino di cacao amaro.

Lavorare a mano con una forchetta o con il frullatore il formaggio con lo zucchero aggiungere un po’ di latte per volta fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Crema mascarpone e yogurt

250 gr. di mascarpone 200 gr. di yogurt bianco intero 3 cucchiai di zucchero Amalgamare gli ingredienti.

Crema al mascarpone senza uova

250g di mascarpone

250g di panna montata zuccherata

50g di zucchero a velo

Frullare mascarpone e zucchero poi unire a cucchiaiate la panna ed amalgamare delicatamente.

Crema al mascarpone

3 tuorli freschissimi 5 cucchiai di zucchero 2 cucchiai di marsala o rum 250 gr. mascarpone 150gr. panna montata o 2 albumi a neve

Montare i tuorli con lo zucchero. Unire il liquore ed incorporare delicatamente il mascarpone a piccole dosi mescolando dal basso verso l’alto. Quando il composto è ben amalgamato unire allo stesso modo la panna montata.

Buon appetito, Nellina.

*** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***