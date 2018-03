Le creme (Parte 1)

LA RICETTA DEL GIORNO. Servite da sole come dessert guarnite con gelatine e frutta fresca sono degli ottimi dolci al cucchiaio. Impiegate per farcire o abbellire pandispagna, torte, ciambelle, biscotti rendono meraviglioso il sapore e l’estetica di questi dolci.

Sono davvero tante vi segnalo le più gettonate.

Crema bianca (senza colesterolo)

350 gr. latte 150 gr. panna 150 gr. zucchero 180 gr. albumi 30 gr. amido di mais 1 pizzico sale stecca vaniglia buccia di 1 limone.

Fare bollire il latte con 50 gr. di zucchero, i semi di vaniglia e la buccia di limone. Da parte montare gli albumi con lo zucchero rimasto e l’amido di mais. Unire poco per volta il latte bollente girare bene e rimettere ancora sul fuoco per pochi secondi finché non si addensi.

Variante al cocco: alla crema fredda unire 1 o 2 cucchiai di farina di cocco.

Crema pasticcera 350 ml. latte 150 ml. panna 150 gr. zucchero 6 tuorli (circa 180gr.) 30 gr. amido di mais, 1 pizzico sale, vaniglia, buccia di 1 limone. Oppure: 4 tuorli + 75 gr. farina o maizena + ½ l. latte + 100 gr. zucchero + bacca vaniglia.

Montare con le fruste del frullatore prima i tuorli con lo zucchero poi unire la maizena. Bollire insieme latte, panna, i semini contenuti nel baccello di vaniglia e la buccia del limone. Versare il latte caldo, togliendo la scorza del limone, nel composto di uova girando continuamente. Rimettere sul fuoco e cuocere dolcemente mescolando sempre fino ad ottenere una crema densa.

Crema inglese (senza farina) 8 tuorli 250 gr. zucchero 250 ml latte 250 ml panna stecca vaniglia

In un pentolino frullare uova e zucchero poi unire il latte, la panna ed i semini contenuti nella stecca di vaniglia. Cuocere a fuoco dolce senza fare mai bollire. Quando il cucchiaio rimane velato di crema togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.

Crema al cioccolato 350 gr. latte + 150 gr. panna 150 gr. zucchero 180 gr. tuorli 30 gr. amido di mais 30 gr. cacao amaro 1 pizzico sale vaniglia buccia di 1 limone

Fare bollire il latte con 50 gr. di zucchero, la vaniglia e la buccia di limone. Da parte montare i tuorli con lo zucchero rimasto + l’amido di mais + il cacao. Unire poco per volta il latte bollente girare bene e rimettere ancora sul fuoco per pochi secondi finché non si addensi. Unire un tocchetto di burro per renderla lucida. Si può aromatizzare a piacere con rum, liquore strega o limoncello.

Crema di nocciole (nutella casalinga): 100 gr. nocciole tostate e pelate 100 gr. ciocc. fond. 80 /100 gr. zucch. a velo 35 gr. burro 150 gr. latte.

Non va cotta.

Frullare finemente le nocciole con lo zucchero, unire successivamente il cioccolato ridotto a scaglie o grattugiato, il burro a temperatura ambiente ed infine il latte. Continuare a frullare fino ad ottenere una crema liscia.

Buon appetito Nellina