Zuppa di fagioli e wurstel

Ricetta semplice che richiede poco impegno. Indicata per chi deve improvvisare velocemente una cena calda.

Ingredienti per 4 persone:



2 scatole di fagioli borlotti o 500 gr. di fagioli lessati

1 scatola di pelati da 400 gr.

1 confezione di 3 wurstel grandi

Aglio, 4 cucchiai di olio, peperoncino e basilico











Mettere in un tegame, magari di coccio, l’olio e l’aglio e quando è appena rosolato aggiungere il peperoncino, il basilico ed i pelati. Cuocere per 10’ fino ad ottenere una salsa densa. A questo punto versare i fagioli lessati ed un mestolo della loro acqua di cottura. Appena torna il bollore unire i wurstel a tocchetti grossi e continuare la cottura per 5’. Servire la zuppa calda con crostoni di pane bruscettati.



Se la trovate di vostro gradimento non fatevi mancare nella dispensa questi pochi ingredienti vi potranno aiutare in tante occasioni.



Buon appetito, Nellina