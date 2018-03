Pasta al forno alla napoletana

E' il piatto preferito della domenica. Elaborato ma gradito da grandi e piccini.







Ingredienti per 4 persone:



250 gr. rigatoni o zitoni spezzati,

800 gr. pomodori pelati, cipolla aglio, carota, sedano, basilico, olio, sale,

200 gr. carne maiale macinata, 2 uova, prezzemolo, pane raffermo,

1 scamorza affumicata, 2 uova sode, 100 gr. salame, 100 gr. ricotta fresca

parmigiano o pecorino grattugiato.





Esecuzione

Preparare le polpettine con il macinato, il pane raffermo bagnato e strizzato, le uova, prezzemolo, aglio tritato e parmigiano gratt. Friggere in olio extrav. Nello stesso olio delle polpette soffriggere un battuto di cipolla, carota, sedano ed uno spicchio d'aglio. Unire il pomodoro, il basilico, sale e cuocere per 20’.

Lessare la pasta molto al dente e condirla con una parte di sugo. In una teglia fare uno strato di pasta, scamorza, polpettine, fettine di uova sode, basilico, formaggio grattug., ricotta a ciuffi, salame a tocchetti e sugo. Coprire con altra pasta fino ad esaurimento degli ingredienti. Infornare a 180° per 20’. Servire calda. Molto buona anche il giorno dopo.



Buon appetito, Nellina