Libretti di provola in foglie di limone

LA RICETTA DEL GIORNO. La provola di bufala è ottima già da sola, ma le foglie di limone aggiungono una fragranza in più davvero eccitante prima per il nostro olfatto poi per il palato.



Per 4 persone:

8 fette spesse di provola fresca di bufala

16 foglie di limone non trattate



Lavare accuratamente le foglie di limone ed asciugarle.

Se proprio non riuscite a trovare la provola fresca di bufala sostituirla con quella appassita, il sapore è simile ma non uguale. Sistemare la provola tra due foglie di limone e fermarle con uno stuzzicadenti. Si consiglia di preparare questi libretti un’ora prima della cottura per farsì che i profumi si amalgamino.

Mettere sul fuoco a calore moderato una padella antiaderente con dentro questi fagottini e lasciare cuocere per pochi minuti cercando di non far perdere latte alla provola. Servire subito caldissimi.

Buon appetito, Nellina *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***