Pasticcini al cocco

Facili, semplici e molto buoni. Difficile fermarsi al primo.

Ingredienti 2 uova

150 gr. zucchero

170 gr. farina di cocco

40 gr. farina 00

1 pizzico sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

20/25 pirottini medi.



Montare le uova con lo zucchero fino a diventare ben gonfie. Mescolare i due tipi di farina con il pizzico di sale ed il lievito e versare lentamente nel composto di uova frullando in continuazione. Lavorare l’impasto per 5’ poi versare a cucchiaiate nei pirottini di carta o in formine imburrate ed infarinate, riempire solo per metà perchè durante la cottura aumentano di volume.

Infornare a 180° per 10’.



Buon appetito, Nellina