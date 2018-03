Zeppole con patate

LA RICETTA DEL GIORNO. Ciambelle semplici ideali per tutti, felici soprattutto i bambini. Inconfondibile e riconoscibile l'aroma di cannella.

Ingredienti:

250 gr. farina americana o Manitoba

250 gr. patate lessate

2 tuorli

30 gr. lievito di birra

1 pizzico di lievito per torte salate

1 cucchiaio di zucchero

vaniglia

50 gr. burro

pizzico sale

buccia limone gratt.

zucchero e cannella q.b.

strutto o olio arachide per friggere.





Le patate lessate vanno schiacciate quando sono ancora calde. Unire la farina ed amalgamare poi lievito, tuorli, zucchero, vaniglia, pizzico sale ed il burro ammorbidito a temperatura ambiente.

Quando l’impasto risulta liscio lasciare lievitare, in forno spento, per 1 ora. Con piccole porzioni di pasta ricavare tanti cordoni lunghi 15 cm. e spessi quanto un dito. Per formare la ciambella accavallare le due estremità e premere bene per farle aderire, altrimenti in cottura gonfiandosi si separano. Lasciare lievitare 2 ore poi friggere in olio profondo fino a dorarsi. Togliere dall’olio poggiare su carta assorbente a scolare e passarle immediatamente in un composto di zucchero e cannella, altrimenti non si attacca più.



Buon appetito, Nellina.