Chitarrina e scampi in bella vista

Scampi freschissimi e pomodorini per questa super squisitezza al profumo di mare.

Per 4 persone:

350gr. spaghetti alla chitarra all’uovo

500gr. pomodorini pachino freschi

1/2 bicchiere olio extv.

1 spicchio d’aglio

sale, prezzemolo

3 cucchiai brandy

Calcolare 2 o 3 scampi freschi a testa.



Ora vi svelo il mio metodo per pulire bene gli scampi eliminando eventuali granelli di sabbia e residui di alghe imprigionati sul ventre e tra le chele. Ne prendo uno per volta ci passo sopra uno spazzolino da denti tenendolo sotto l’acqua corrente e in un momento vanno via tutte le impurità. Provate il risultato è sorprendente. Vi consiglio di tenerne uno sempre in cucina è molto utile anche per pulire le grattugie.



Mettere a soffriggere l’olio con l’aglio tritato, appena si imbiondisce emanando un buon profumo unire i pomodorini interi o a metà. Lasciare appassire 5’ ed aggiungere gli scampi interi, qualche fogliolina di prezzemolo ed un cucchiaio di brandy. Lasciare evaporare l’alcool, girare delicatamente gli scampi nel sugo. Aggiustare di sale, coprire e continuare la cottura per altri 5’. Mettere da parte gli scampi e versare nel tegame la chitarrina cotta al dente. Amalgamare e servire con prezzemolo fresco tritato e scampi. Facoltativo pepe macinato al momento o peperoncino.



Buon appetito, Nellina.