Carciofini in agrodolce

LA RICETTA DEL GIORNO. E’ il momento giusto per una piccola provvista di carciofini. Ecco per voi un modo semplice e naturale per conservarli.

INGREDIENTI Carciofini Liquido di conservazione: 1 litro acqua 1 litro aceto 2 cucchiai sale 2 cucchiai zucchero Pulire i carciofini eliminando le foglie dure e tagliando la sommità di quelle che restano. Lavare e lasciare sgocciolare. Sterilizzare i barattoli in acqua bollente per 10’ poi asciugarli. Riempire con i carciofini cercando di farne entrare il più possibile. Coprire con la marinatura e chiudere ermeticamente ogni barattolo. Metterli in una pentola e coprirli d’acqua, porre sul fuoco per sterilizzarli. Dal momento che l’acqua bolle calcolare 7’ di cottura, poi spegnere e lasciare raffreddare nella pentola. Conservare in dispensa al buio. Si mangiano dopo 1 mese. Buon appetito, Nellina. *** TUTTE LE RICETTE DI NELLINA***