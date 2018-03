Pollo gustoso ai sottaceti

E’ sempre più difficile trovare un pollo con carne saporita, ma in questo modo risulta veramente appetitoso.







Ingredienti Per 4 persone:



1 pollo medio

150 gr. di giardiniera

150 gr. di peperoni sott’aceto

100 gr. olive nere, 50 gr. capperi

500 gr. pomodori pelati

1 cipolla, 1 costa sedano, 1 carota

Rosmarino, salvia, prezzemolo, sale , peperoncino.



Esecuzione



In una padella capiente mettere a rosolare il pollo a pezzi con un filo d’olio e del peperoncino piccante. A metà cottura unire la cipolla, il sedano e la carota tritati, la giardiniera a pezzi, i filetti di peperoni, le erbe aromatiche e le olive. Cuocere per 5’ girando spesso per fare appassire bene le verdure. Aggiungere 1/2 bicchiere di vino bianco e lasciare sfumare. A questo punto unire i pomodori ed i capperi. Aggiustare di sale e continuare la cottura per altri 15’.



Buon appetito, Nellina