Dessert ricotta, miele e noci

LA RICETTA DEL GIORNO. Facilissimo! Per la golosità dei grandi, ma anche per una buona e genuina merenda dei vostri bambini.



Ingredienti per 4 persone:



250 gr. ricotta di pecora

1 cucchiaio zucchero a velo

50 gr. miele

100 gr. gherigli di noci

Esecuzione

In una ciotola lavorare con una forchetta la ricotta e lo zucchero fino ad ottenere una crema liscia. Trasferire il composto sul piatto da portata e con un cucchiaino versare a filo il miele su tutta la superficie. Decorare a piacere con le noci. Si può servire il dessert già in singole porzioni mettendo il composto in coppette o piattini.



Buon appetito, Nellina