ARISTA BARDATA CON PANCETTA

Tanto facile quanto buona. Il tempo di circa tre ore di cottura a fuoco moderato permetterà a chi cucina di fare altro in attesa degli ospiti.



Ingredienti:

1,5 kg. di lombata di maiale intera con osso 5 fette di pancetta fresca 3 rametti di rosmarino sale e pepe.







Cottura senza olio perché la carne si cuocerà nel suo grasso. Acquistare un pezzo di lombata intera, farsi intaccare dal macellaio la base dell’osso in più punti per non incontrare difficoltà nel servirla affettata.



Massaggiare la carne prima con sale e pepe poi sistemare le fette di pancetta intorno alla carne, poggiare i rametti di rosmarino ai lati e legare con uno spago per alimenti.



Trasferire l’arista in una pirofila, infornare a 160° per circa 3 ore. Girare la carne di tanto in tanto irrorandola con il grasso di cottura. Servire a fette con il suo sugo ed un contorno di insalata, purè di patate o spinaci.



Il mio consiglio è di portarla in tavola appena sfornata perché è tenerissima e molto saporita, quindi calcolate bene il tempo di cottura e l’ora di servirla.

Buon appetito, Nellina.