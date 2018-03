Un risultato eccezionale senza affaticarsi troppo.

Per 4 persone

4 fette di ossobuco di tacchino 1 carota 1 cipolla 1 costa sedano 4 cucchiai olio extv. Sale Pepe Rosmarino Salvia Farina q.b. 250 ml. vino bianco o rosato

Infarinare la carne e rosolare brevemente con l’olio in una padella antiaderente. Trasferire il tutto in una pirofila da forno. Cospargere sopra carota, sedano e cipolla tritate, rosmarino e salvia.



Salare, pepare e versare sul fondo il vino. Infornare per almeno 60’ a 180° . Servire caldo con contorno di risotto allo zafferano o alla curcuma.





Buon appetito, Nellina.