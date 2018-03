CROCCHETTE DI ORATA E PATATE

Una idea utile anche per riciclare avanzi di pesce lesso o arrosto. Servire calde o fredde sono bocconi golosi ed irresistibili.

Per 4 persone:

300gr, orata lessa o arrosto 2 patate medie lesse 1 uovo Sale Pepe Prezzemolo 1 albume Pane gratt. q.b.



Se non avete l’orata potete usare altri tipi di pesce come merluzzo o spigola. Verificare che nella polpa del pesce non ci siano spine.



In una terrina unire al pesce la patata schiacciata, l’uovo, il prezzemolo tritato, sale e pepe. Amalgamare gli ingredienti e successivamente prendendo con le mani umide piccole porzioni di composto formare tante crocchette.



Passarne ognuna prima nell’albume e poi nel pangrattato. Friggere in olio profondo e scolare quando sono dorate in superficie. Servire sia calde che fredde con contorno di insalata verde.





Buon appetito, Nellina.