POLENTA CON BACCALA’ IN UMIDO

In inverno la polenta si prepara condita in tanti modi da provare questa ricetta molto saporita con il baccalà. Un buon piatto unico caldo e goloso.



Ingredienti per 4 persone: 800gr. filetto di baccalà ammollato Farina q.b. Olio extv per friggere Pepe 500gr. pomodori pelati freschi (o in scatola) 100gr. olive nere taggiasche o di Gaeta 2 cipolle Prezzemolo Peperoncino piccante



Polenta: 400 gr. di farina di mais, 1 litro e 200ml di acqua, ½ cucchiaino di sale, 1 cucchiaio di olio.





Tagliare a tocchi il baccalà calcolandone 2 pezzi a testa. Infarinare e friggere in una padella antiaderente con abbondante olio extv., immergendo pochi pezzi per volta quando è ben caldo. Una volta dorati sgocciolarli bene dall’olio e poggiarli su carta assorbente.



In una pentola, meglio se di coccio, mettere quattro cucchiai di olio, cipolle tritate e peperoncino. Fare cuocere lentamente aggiungendo un po’ di acqua, appena rosolata unire le olive ed il pomodoro a tocchetti, lasciare asciugare il sughetto per circa 10’.



Nella salsa inserire il baccalà e fare insaporire a fuoco lento per 10’ . Mettere l’acqua sul fuoco con olio e sale. Prima che venga a bollire versare con una mano un pugno di farina per volta e con l’altra girare continuamente, per evitare la formazione di grumi. Continuare a mescolare fino alla cottura per circa 20’.



Per vedere se è cotta poggiare un pochino di composto su un piattino, se si stacca completamente è pronta. Versare la polenta in una grosso piatto da portata e poggiare sopra i pezzi di baccalà con il suo sugo, completare con prezzemolo tritato e servire in tavola fumante.



Buon appetito, Nellina.