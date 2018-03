ROTOLO DI ZUCCHINE

Una ricetta facile da preparare con largo anticipo per una cena fredda o antipasto sfizioso.



INGREDIENTI Per 4 persone: 500gr zucchine 5 uova 30gr. parmigiano gratt. 100gr. prosciutto cotto affettato 150gr. formaggio fresco spalmabile crescenza o stracchino

Lavare le zucchine, dopo averle tagliate a julienne salare leggermente e tenerle in un colapasta per 15’ a perdere l’acqua di vegetazione. A parte sbattere le uova con il parmigiano, unire le zucchine e dopo aver amalgamato bene versare il composto in una teglia rivestita di carta forno.



Livellare ed infornare a 180° per 20’. Appena cotta e sfornata arrotolare delicatamente e lasciare raffreddare. Srotolare la frittata su un nuovo foglio di carta forno e farcirlo spalmando sulla superficie prima il formaggio spalmabile poi coprire con le fette di prosciutto.



Arrotolare nuovamente chiudendo le estremità a caramella, tenere in frigo per un paio di ore o fino al momento di servire. Nel piatto da portata adagiare il rotolo affettato su un letto di insalata verde o di rucola.





Buon appetito, Nellina.