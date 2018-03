BISCOTTI RIPIENI ALL’AMARENA

Questi biscotti si trovano nelle pasticcerie napoletane preparati per riciclare gli avanzi di pandispagna. Il sapore particolare conferito dalla confettura di amarene li rende golosissimi.











Ingredienti:



Pasta frolla: 300gr. farina 0 100gr. burro 125gr. zucchero 1 uovo intero + 1 tuorlo

Ripieno: 250gr. biscotti frollini (o savoiardi o pandispagna) 150gr. confettura amarene 1 cucchiaio cacao

Ghiaccia reale: 1 albume 100gr. zucchero velo





Impastare velocemente la frolla con gli ingredienti indicati, porre in frigo per 30’. In una ciotola mescolare i biscotti sbriciolati o il pandispagna con la confettura ed il cacao. Stendere la frolla su carta forno dando la forma rettangolare, mettere al centro il ripieno a forma di salame. Ripiegare la pasta su se stessa.



Tagliare il rotolo a fette per ricavare i biscotti. Posizionare i biscotti in una teglia, rivestita di carta forno, facendo capitare la legatura sotto il lato di cottura. Spennellare la superficie con la ghiaccia ottenuta mescolando albume e zucchero a velo. Decorare la superficie con strisce di confettura immergendo in essa uno spiedino di legno. Infornare a 180° per 30’.



Buon appetito, Nellina.